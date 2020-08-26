Популярная инста-дива Деми Роуз показала себя спросонья в одном белье

Модель, известная как «британская Кардашьян», поделилась новыми соблазнительными кадрами в Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, красотка показала, как выглядит сразу после сна. На фото звезда позирует перед зеркалом в черном белье с оригинальным лифом, который позволяет ей продемонстрировать всю красоту своей пышной груди. Кокетливый образ Деми дополняет высокий хвост со слегка растрепавшимися волосами. На заднем фоне можно заметить кровать модели.

«Проснулась такой», - подписала кадр Роуз.

На втором фото она в том же белье лежит на кровати, томно глядя в камеру.

Модель также поделилась еще одним снимком, на котором она позирует уже при полном параде. Ее волосы идеально уложены крупными локонами, на лице можно заметить легкий макияж, а изюминки образу добавляют огромные сережки. При этом Роуз все еще остается в одном белье. На ней черный боди с прозрачными вставками, который оставляет минимум простора для воображения и идеально подчеркивает изгибы красотки.

К сожалению, поклонники не смогли прокомментировать посты модели, так как в разделе Сториз отсутствует такая возможность. При этом очевидно, что такие жаркие образы не могли оставить ни одного мужчину равнодушным.

Напомним, фигуристая Деми Роуз в бикини соблазнила восточным образом: "Настоящая гейша".

Как сообщала Politeka, аппетитная Деми Роуз в черном белье оседлала квадроцикл: "Та еще тигрица".

Также Politeka писала, что Деми Роуз полностью разделась и блеснула белыми полосочками от бикини: "Без стыда".