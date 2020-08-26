Українська співачка Тіна Кароль здивувала шанувальників яскравою витівкою на сцені

Як передає Politeka.net, незвичайне відео, змонтоване з двох виступів зірки з'явилося на фан-сторінці Кароль.

У першій частині скромниця Кароль сидить за столом з друкарською машинкою. Вона одягнена в зелену міні-сукню. Посеред номера красуня ногою скидає машинку зі столу і забирається на нього верхи. Варто відзначити, що дівчина зробила цей трюк так елегантно, що шанувальники переглядали його знову і знову.

У другій частині ролика взято уривок з іншого виступу Кароль. На відео вона одягнена в симпатичне коротке плаття. Кароль влаштувала спекотне шоу на танцполі разом зі своїм шоу-балетом.

Нарізка вийшла дуже спекотною. Дану Балану таке точно сподобалося б.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль підкорила видом в незвичайному костюмі, в якому виступала на концерті на честь Дня Незалежності. Артистка співала пісню, стоячи на фонтані. На ній красувався срібний костюм, що складається з 15 500 металевих намистин від дизайнера Олени Романової.

Шанувальники залишили масу компліментів своєму кумиру.

"Ікона","найпрекрасніша", "красуня наша","Богиня", "Незрівнянна", "Королева", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що мокра Кароль пофліртувала з гарячими красенями в басейні:"Прямо до тремтіння".

Як повідомляла Politeka, сліпуча Тіна Кароль в "голій" сукні довела народ до божевілля:"аж серце з ритму вийшло".

Також Politeka писала, що блискуча Кароль підкорила витонченою фігурою в розкішному вбранні, підкреслять кожен вигин: «До мурашок».