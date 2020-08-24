Тіна Кароль підкорила розкішним образом на виступі до Дня Незалежності України

24 серпня популярна співачка приєдналася до багатьох вітчизняних зірок, які вирішили привітати українців з державним святом. Вона опублікувала відео свого виступу в Instagram, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

Вдень Кароль взяла участь у святковому концерті в центрі Києва, однак це був не єдиний її виступ. Так, ввечері вона поділилася відео, на якому виконує попурі своїх кращих хітів у столичному метрополітені.

Для цього перфомансу Кароль вибрала дійсно розкішне вбрання. На ній було плаття з сірим верхом і бежевим низом, повністю покрите блискучими паєтками. Обтягуючий наряд ідеально підкреслив фігуру співачки.

На своєму виступі зірка виклалася щосили перед захопленою публікою.

"Незвичайний виступ у Київському метрополітені в рамках концерту "З Днем народження, Україно!" ,- йдеться у підписі до відео.

Шанувальники артистки не змогли втриматися від захоплених коментарів.

"Найкраща", "як би я хотіла бути в цьому метро приголомшлива Тіна", "неймовірно Тіночка! Як завжди молодчинка", "яка ж Ви все-таки людяна і справжня захоплююся вами", "серце України! Все таки сама, сама наша велика", "До мурашок, дорога Тіна...Поздоровляю!!", "Мурашки з першої до останньої секунди. Неначе там побувала...",- пишуть люди.

Нагадавши, ефектна Тіна Кароль у сукні з тисячі намистин станцювала прямо у фонтані: "просто вибух!".

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