Тіна в бікіні показала всю себе на зйомках

Українська співачка Тіна Кароль подражнила чином в стильному сріблястому купальнику під час зйомок в басейні

Рік тому Тіна Кароль презентувала свій літній хіт, який здивував фанатів не тільки новим стилем, але і своєю пікантністю. Пісня і відеоробота "Вабити-Бавити" стала популярна відразу ж в момент презентації. На честь виходу ролика фанати почали масово публікувати кращі уривки з композиції і показувати найулюбленіші моменти з ролика Кароль.

Так, на фан-акаунтах в Instagram був перед дставлен ролик, в якому Тіна повеселилася в басейні і захопила видом в трендовому монокіні з срібних блискіток. За сюжетом кліпу, Кароль повинна була в ролі домогосподарки спокусити двох працівників біля басейну. Ними стали молоді танцюристи Josh Killacky і Tim Milgram.

З роллю і чоловіки, і сама артистка впоралися чудово, адже саме моменти флірту і загравання Тіни запам'яталися шанувальникам найбільше.

Кілька днів тому на фан-сторінці Тіни з'явилися перші кадри зі зйомок унікальної фотосесії зірки для спеціальної фотокниги, яка була відзнята відомим французьким фотографом на ім'я Serban Dаrgent.

Варто відзначити, робота над фотокнигою тривала більше року, так як фотограф знімає виключно на плівку.

"Видана" Тіна Кароль. Одним Кадром " у форматі coffee-table book, який має на увазі відсутність тексту і наявність тільки фотографій. Особливість книги-відсутність палітурки, що відразу робить з неї набір унікальних фоторобіт. На сторінках колекційного видання, яке вийшло тиражем всього 500 примірників, можна побачити вбрання з колекцій Gucci, Louis Vuitton і Saint Laurent. Так само співачка приміряла і українські наряди, таких брендів-ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - було сказано на сторінці Фантіни кількома днями раніше.

На представлених же сьогодні кадрах, Тіна показала, як приміряла безліч стильних образів, змінила стиль і навіть підкорила видом під час зйомок на природі, позуючи на траві.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."