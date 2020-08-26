МОН зареєструвало понад один мільйон електронних заяв від абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти та ЗНО-2020

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. Також абітурієнтам повідомили важливу інформацію щодо розподілу бюджетних місць.

Зазначається, то цього року подано на 25 тис.більше заяв, ніж роком раніше. Таку ситуацію пояснили тим, що цього року загалом більша кількість випускників шкіл та розширено перелік категорій вступників, які перейшли на електронний формат подання заяв.

Топ-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв виглядає наступним чином:

Право -116 689;

Менеджмент - 92 147;

Філологія -76 708;

Комп'ютерні науки - 63 410;

Середня освіта - 62 676;

Економіка - 50 841;

Інженерія програмного забезпечення - 47 038;

Фінанси, банківська справа та страхування - 46 844;

Психологія - 43791;

Маркетинг - 42379.

Топ-10 найпопулярніших вузів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 56 336;

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" - 46 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 268;

Національний університет "Львівська політехніка" - 42 451;

Київський національний торговельно-економічний університет - 40 818;

Національний авіаційний університет - 33 056;

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" - 27 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - 27 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова - 23 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України - 22 013.

У МОН зазначили, що вступники дізнаються, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення, вже 27 серпня. Навпроти заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на"Рекомендовано до зарахування". У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться "допущений до конкурсу". Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

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Як повідомляла Politeka, правила надходження на бюджет раптово змінили, важливу заяву Кабміну.

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