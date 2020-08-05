Получение высоких баллов на ЗНО еще не гарантирует вступление в желаемые учебные заведения

Об этом пишет издание АрміяInform.

В частности, с такими проблемами могут столкнуться абитуриенты, которые решили поступить в военные заведения.

Выпускники, которые рассчитывали только на высокие баллы ВНО и не готовились физически, переоценили свои спортивные возможности, поэтому массово проваливают экзамены по физической подготовке.

Кроме экзамена и результатов ВНО, таким абитуриентам еще надо пройти обязательный медосмотр и психологический отбор.

Впрочем, уже первые экзамены, в частности обязательный для всех абитуриентов по физподготовке, показал, что далеко не все выпускники могут одеть курсантский мундир и в будущем стать защитниками родной земли.

По словам начальника кафедры физического воспитания Национальной академии сухопутных войск Сергея Романчука, за первые два дня в их вузе экзамен сдали почти 500 человек, но даже высокие баллы им не гарантируют поступление.

"Из них — до 200 девушек и около 300 ребят. Для всех абитуриентов испытания состоят из трех упражнений: первая — бег на 100 метров; вторая — подтягивание на перекладине для юношей, для девушек — комплексное силовое упражнение; третье упражнение на выносливость — для ребят кросс на 3 километра, для девушек — 1 километр. К слову, тяжелее всего всем дается именно упражнение на выносливость. Много абитуриентов не укладываются в то минимальное время, которое требуется для выполнения норматива", - заявил офицер и добавил, что после экзамена отсеяли почти 30% абитуриентов, которые даже с высокими баллами ВНО провалили новое испытание.

"Большинство из них даже не знали условий выполнения того или иного упражнения. То есть они просто не готовились к экзамену. А эту дисциплину не вызубришь за день или не выучишь за неделю или месяц. Репетитор тут не поможет! Халява не пройдет! Реально надо пол года – год целенаправленно готовиться к сдаче экзамена по физической подготовке", - резюмировал Романчук в общении с журналистами.

"А потом гребут всех подряд на дополнительном наборе", "А потом придумывают годовые курсы, и разные кафедры то есть набирают по объявлению", - прокомментировали украинцы.

Ранее мы рассказывали, что в ВНО-2020 приняли участие свыше 380 тысяч абитуриентов.

2020 год оказался рекордным. Дело в том, что в этом году максимальное количество баллов за тестовую работу получили 447 человек, это на 63% больше, если сравнивать с 2019 годом.

Организаторы ВНО-2020 этот феномен объяснили тем, что из-за карантина ученики сидели дома и имели больше времени подготовиться к важному тестированию. Однако, количество тех, кто на 200 баллов написал русский, уменьшилось едва ли не вдвое.

Напомним, ЗНО-2020: украинские школьники побили все рекорды, "по 200 баллов..."

Как сообщала Politeka, ЗНО-2020: абитуриентам объявили порог для прохождения тестов, кто сможет поступить в вуз

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