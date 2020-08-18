В Украине завершилась дополнительная сессия ЗНО-2020

Как сообщили в Министерстве образования, в дополнительной сессии приняли участие 7520 человек. Это примерно 2% от всего количества участников ЗНО этого года. Отмечается, что больше всего дополнительных сессий проводилось по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины.

Напомним, что дополнительная сессия ЗНО проводится для тех детей, которые не смогли принять участие в основной сессии по уважительной причине. Это может быть болезнь, стихийное бедствие, кража документов, смерть родственника или непредвиденные обстоятельства на пункте ЗНО.

В этом году в дополнительной сессии по украинскому языку приняли участие 2892 человека, по математике – 1333 человека, и еще 1165 абитуриентов писали экзамен по истории Украины. Интересно, что дополнительную сессию для испанского и французского языка организовывали всего для трех человек.

Добавим, что результаты тестирования дополнительной сессии были обнародованы 14 августа.

Тем временем, во Львове наградили выпускников, которые получили наивысшие баллы по ЗНО. Известно, что 25 львовских выпускников получили 200 баллов по ЗНО, а 8 выпускников – по 400 баллов. Детям вручили премии в размере 5-10 тысяч гривен.

Напомним, что высокие баллы ЗНО-2020 не помогут, мечты на поступление рухнули в последний момент: "Более 30% абитуриентов...".

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