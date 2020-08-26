Минобразования зарегистрировало более одного миллиона электронных заявлений от абитуриентов для получения степени бакалавра и магистра на основе полного общего среднего образования и ЗНО-2020

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины. Также абитуриентам сообщили важную информацию относительно распределения бюджетных мест.

Отмечается, то в этом году подано на 25 тыс. больше заявлений, чем годом ранее. Такую ситуацию объяснили тем, что в этом году в целом большее количество выпускников школ и расширен перечень категорий поступающих, которые перешли на электронный формат подачи заявлений.



Топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений выглядит следующим образом:

Право - 116 689;

Менеджмент - 92 147;

Филология - 76 708;

Компьютерные науки - 63 410;

Среднее образование - 62 676;

Экономика - 50 841;

Инженерия программного обеспечения - 47 038;

Финансы, банковское дело и страхование - 46 844;

Психология - 43791;

Маркетинг - 42379.

Топ-10 самых популярных вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 56 336;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 714;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 46 268;

Национальный университет "Львовская политехника" - 42 451;

Киевский национальный торгово-экономический университет - 40 818;

Национальный авиационный университет - 33 056;

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" - 27 775;

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 27 625;

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова - 23 541;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 22 013.

В МОН отметили, что поступающие узнают, получили ли рекомендацию на обучение на места государственного или регионального заказа, уже 27 августа. Напротив заявления, по которому будет рекомендация на бюджет, статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". У тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 27 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Напомним, что высокие баллы ЗНО-2020 не помогут, мечты на поступление рухнули в последний момент: "Более 30% абитуриентов...".

Как сообщала Politeka, правила поступления на бюджет внезапно изменили, важное заявление Кабмина.

Также Politeka писала, что абитуриентам выплатят денежные премии от властей, «по 10 тысяч гривен каждому...».