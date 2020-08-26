Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла, чим хоче порадувати чоловіка, який нещодавно втратив сина

На початку місяця в родині Павлика трапилася трагедія: після довгої боротьби з раком пішов з життя 21-річний син співака Павло. При цьому 25-річна нова дружина артиста Катерина Репяхова всього через тиждень після цього повернулася до активного життя в соціальних мережах, нарвавшись на гнівну реакцію публіки.

Тепер же дівчина остаточно забула про жалобу вирішила поділитися в Instagram новим постом, в якому розповіла про свої стосунки з чоловіком. Так, вона зізналася, що мріє подарувати йому розкішну машину.

"Знаєте, яка моя мрія? Подарувати чоловікові на 60 років Ренж ровер Я так хочу зробити його щасливим. А ще все трапляється вчасно. Я зустріла свого чоловіка, коли мені було 21. І раніше не треба було, і пізніше ні в якому разі. Я просто люблю і дихаю тобою, чоловік", - написала Репяхова.

Свій пост вона супроводила спільною фотографією з Павликом. На ній вони обидва посміхаються, стоячи на тлі моря, і виглядають дуже задоволеними таким відпочинком.

Підписники тут же відреагували на пост дівчини. При цьому після попередньої хвилі негативу дівчина почала чистити коментарі, тому серед них залишилися тільки хвалебні відгуки.

"Дуже красива пара, молодці", "Катюша, бережіть його", "якби вас не знати то б подумала що фото з татом", "Молодці! Пошліть всіх на**ен. Живіть і любіть!",- пишуть люди.

Нагадавши, екс-дружина Віктора Павлика показала зворушливе фото з сином, що пішов з життя: "Пашенька, як янголятко під твоїм крилом".

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Віктора Павлика розповіла, як пережила втрату сина.

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