Російський виконавець Філіп Кіркоров показав, чого досягли його діти в спорті

Як передає Politeka.net, коротке відео з відпочинку в Греції Кіркоров опублікував у себе в Instagram. Поп-король виглядав досить втомленим, в його бороді виднілася сивина. Він не став розплітати коси, які зробили йому для кліпу «Ролекс». У своїй манері артист доповнив образ епатажними окулярами.

На відео були відображені моменти з відпустки. Діти Кіркорова, Мартін і Алла-Вікторія, грали у великий теніс і гольф. Варто відзначити, що дітки займалися з тренером і у них досить непогано виходило.

"Грецькі канікули. Діти вражають амбіціями та результатами у спорті! Мої чемпіони. Намагаюся встигнути за їх бажаннями, мріями і цілями. І це захоплюючий квест", - підписав відео виконавець.

За кілька годин його відео подивилися понад 160 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу приємних відгуків про дітей.

"Діти талановиті в тата!", "Ваууу! Які молодці! Звичайно готові!", "Мартін і Алла-Вікторія кращі!", "Молодці які і тато не відстає", "Розумнички, милі дітки - цукерки, майбутні чемпіони, підростають!", "Мені дуже подобаються ваші діти, скромні", - пишуть користувачі мережі.

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