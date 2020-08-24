Філіп Кіркоров похвалився своїми екстремальними розвагами на відпочинку з дітьми

Знаменитий російський співак поділився новим відео з відпочинку у своєму Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Артист показав, як намагається покататися на вейкборді. Так, Кіркоров в плавках і рятувальному жилеті щосили намагається тримати рівновагу на дошці, яка мчить за пливе катером. Судячи з усього, йому це дається з великими труднощами, що не дивно, адже артист вперше став на дошку.

"Просто киньте все і дивіться терміново! Вважаю це відео гідною альтернативою образу "2020-ий рік"! Ось такий складний, амбітний, напружений, але такий вільний! Мій перший вихід на хвилю!",- підписав відео співак.

Він зізнався, що кращими тренерами для нього стали його діти, голоси яких можна почути за кадром.

В кінці відео артист відпускає трос, за який тримався весь цей час, і падає у воду.

Шанувальники Кіркорова тут же почали коментувати його публікацію.

"Який ви молодець, Філіп не сумнівалася, що встанете на дошку, а вашим маленьким вчителям окремий респект", "Філіп з дітьми тільки молодіє!", "Ви взагалі щось знаєте про старість?", "Ну тато дав!!", "Головне-красиво піти", "для першого разу це дуже круто", "очманіти, коли таке побачиш", - пишуть люди.

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