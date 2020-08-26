Американська фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардашьян підкорила видами в красивому халаті
Спокусниця позувала на кріслі, показавши шикарні частини тіла, повідомляє Politeka.net.
Зірка постала в халаті з квітковим принтом, закинувши його так, що були помітні оголені стегна і стрункі ніжки. Найстаршу з сестер Кардашьян нічим не бентежила така поза, вона виглядала дуже невимушено.
Модель злегка відчинила халатик, під яким показалася чорна білизна і частина соковитих принад.
Кортні розкинулася на кріслі, ледь не засвітивши найінтимніше, але закинувши нога на ногу.
Стартує масштабний перерахунок пенсій, в Раді прийняли рішення: "З вересня сума складе..."
Кокетлива Каменських розкрила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото
Українці отримають десять пенсій за раз, ПФУ озвучив деталі закону: "На день досягнення пенсійного віку..."
Ольга Бузова на фото 15-річної давності сполошила мережу, такою її мало хто пам'ятає: "Коли всі були зі своїми обличчями"
Кардашьян розпустила довге волосся і дивилася в камеру. Її очі були підкреслені чорними віями, а губи блищали від помади коричневого відтінку.
"Останній свайп для актуального настрою", - підписала фото зірка.
Варто відзначити, що на останньому знімку красуню сфотографували з напіввідкритими очима.
За десять годин пост зібрав понад 1,5 мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі не тільки обсипали зірку компліментами, але і посміялися з її невдалого фото.
Нагадаємо, Кортні Кардашьян разом з сестрами та їхніми дітьми вирушила у відпустку. Зірка показала, як розважалася з подругою, коли вони влаштовували одна одній аматорські фотосесії.
Струнка модель блиснула формами в смарагдовому купальнику, опинившись зверху своєї подруги і стоячи прямо над тією з камерою.
Раніше ми писали, що Кортні Кардашьян позувала в тісному купальнику сірого кольору, демонструючи засмаглі місця своєї апетитної фігури.
"Ну як я?» - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, роздягнена Кардашьян влаштувала публічний сеанс спокушання
Також Politeka писала, що неперевершена Кардашьян ледь вмістила пишний бюст у вузенький топ
А ще Politeka повідомляла, що Кардашьян з невинним виглядом вивалила величезний розмір на камеру