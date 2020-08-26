Американська фотомодель і бізнесвумен Кортні Кардашьян підкорила видами в красивому халаті

Спокусниця позувала на кріслі, показавши шикарні частини тіла, повідомляє Politeka.net.

Зірка постала в халаті з квітковим принтом, закинувши його так, що були помітні оголені стегна і стрункі ніжки. Найстаршу з сестер Кардашьян нічим не бентежила така поза, вона виглядала дуже невимушено.

Модель злегка відчинила халатик, під яким показалася чорна білизна і частина соковитих принад.

Кортні розкинулася на кріслі, ледь не засвітивши найінтимніше, але закинувши нога на ногу.

Кардашьян розпустила довге волосся і дивилася в камеру. Її очі були підкреслені чорними віями, а губи блищали від помади коричневого відтінку.

"Останній свайп для актуального настрою", - підписала фото зірка.

Варто відзначити, що на останньому знімку красуню сфотографували з напіввідкритими очима.

За десять годин пост зібрав понад 1,5 мільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі не тільки обсипали зірку компліментами, але і посміялися з її невдалого фото.

Нагадаємо, Кортні Кардашьян разом з сестрами та їхніми дітьми вирушила у відпустку. Зірка показала, як розважалася з подругою, коли вони влаштовували одна одній аматорські фотосесії.

Струнка модель блиснула формами в смарагдовому купальнику, опинившись зверху своєї подруги і стоячи прямо над тією з камерою.

Раніше ми писали, що Кортні Кардашьян позувала в тісному купальнику сірого кольору, демонструючи засмаглі місця своєї апетитної фігури.

"Ну як я?» - йдеться в повідомленні.

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