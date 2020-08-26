Американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян покорила видами в красивом халате

Соблазнительница позировала на кресле, показав шикарные части тела, сообщает Politeka.net.

Звезда предстала в халате с цветочным принтом, закинув его так, что были заметны оголенные бедра и стройные ножки. Самую старшую из сестер Кардашьян ничем не смущала такая поза, она выглядела очень непринужденно.

Модель слегка распахнула халатик, под которым показалось черное белье и часть сочных прелестей.

Кортни раскинулась на кресле, едва не засветив самое интимное, но закинув нога на ногу.

Кардашьян распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Ее глаза были подчеркнуты черными ресницами, а губы блестели от помады коричневого оттенка.

"Последний свайп для актуального настроения", - подписала фото звезда.

Стоит отметить, что на последнем снимке красотку сфотографировали с полуоткрытыми глазами.

За десять часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети не только осыпали звезду комплиментами, но и посмеялись с ее неудачного фото.

Напомним, Кортни Кардашьян вместе с сестрами и их детьми отправилась в отпуск. Звезда показала, как развлекалась с подругой, когда они устраивали друг другу любительские фотосессии.

Стройная модель блеснула формами в изумрудном купальнике, оказавшись сверху своей подруги и стоя прямо над той с камерой.

Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян позировала в тесном купальнике серого цвета, демонстрируя загорелые места своей аппетитной фигуры.

«Ну как я?» — говорится в сообщении.

Напомним, раздетая Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения

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