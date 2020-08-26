Американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян покорила видами в красивом халате
Соблазнительница позировала на кресле, показав шикарные части тела, сообщает Politeka.net.
Звезда предстала в халате с цветочным принтом, закинув его так, что были заметны оголенные бедра и стройные ножки. Самую старшую из сестер Кардашьян ничем не смущала такая поза, она выглядела очень непринужденно.
Модель слегка распахнула халатик, под которым показалось черное белье и часть сочных прелестей.
Кортни раскинулась на кресле, едва не засветив самое интимное, но закинув нога на ногу.
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Кардашьян распустила длинные волосы и смотрела в камеру. Ее глаза были подчеркнуты черными ресницами, а губы блестели от помады коричневого оттенка.
"Последний свайп для актуального настроения", - подписала фото звезда.
Стоит отметить, что на последнем снимке красотку сфотографировали с полуоткрытыми глазами.
За десять часов пост собрал более 1,5 миллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети не только осыпали звезду комплиментами, но и посмеялись с ее неудачного фото.
Напомним, Кортни Кардашьян вместе с сестрами и их детьми отправилась в отпуск. Звезда показала, как развлекалась с подругой, когда они устраивали друг другу любительские фотосессии.
Стройная модель блеснула формами в изумрудном купальнике, оказавшись сверху своей подруги и стоя прямо над той с камерой.
Ранее мы писали, что Кортни Кардашьян позировала в тесном купальнике серого цвета, демонстрируя загорелые места своей аппетитной фигуры.
«Ну как я?» — говорится в сообщении.
Напомним, раздетая Кардашьян устроила публичный сеанс соблазнения
Также Politeka писала, что непревзойденная Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ
А еще Politeka сообщала, что Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру