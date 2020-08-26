Популярна співачка, екс-учасниця групи "Серебро" Ольга Серябкіна покрасувалася на природі в пікантному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" спокусливий кадр, для якого вбралася в тонке шовкове плаття, більше нагадує ночнушку. Красуня розвалилася у високій траві серед кульбаб, закривши очі. Одну руку Серябкіна завела за голову, а другу поклала під пахву. Судячи з кадру, на ній немає бюстгальтера - цей факт став "перчинкою" літнього образу.

Варто відзначити, що Ольга виклала фото в двох варіантах: кольоровому і чорно-білому. В описі вона запропонувала фанатам вибрати кращий знімок. Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від пекучих кадрів і залишили багато приємних коментарів:

"Ніжність💓"; " Божественно! Оля яка ти тут красива! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Оляяяя, ти космічно прекрасна😍 💔"; "неможливо вибрати😍 😍 😍"; " шалено красиві фото❤️"; " занадто красива♥️🦋 🌿"; " передаєш всю ніжність в кожному кадрі❤️💫"; " ну шикарна Ольга Юріївна❤️❤️❤️"; " як завжди нас вражає❤️"; "чарівна"; " така ніжна, красива Оленька🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋💋"; "Оля ти чудова!! Кожна твоя фотографія ще красивіша👍"; " неначе кадр з фільму 😍 😍 😍 просто чарівна❤️";"справжня грецька богиня🔥".

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна влаштувала спеку на задньому сидінні машини: "Порви всіх, Малятко".

Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна в невидимому бікіні захопила розмірами бюста, влаштувавшись на травичці:"Вау, ну і сік".

Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна в жаркому міні показала на задньому сидінні, як виглядає пристрасть: "нереальна".