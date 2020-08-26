Син Наташі Корольової і Тарзана вразив стильним образом зі зйомок свого кліпу
18-річний Архип Глушко поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Як розповів сам юний артист, зараз він готується до випуску власного кліпу. Судячи з усього, на новому фото він постав в одному з образом, використаних на зйомках.
Так, Архип позує, пильно дивлячись в камеру і витягнувши вперед руки. На ньому яскрава сорочка з строкатим принтом, яка вигідно відтіняє блакитні очі хлопця. Образ Архипа доповнила стильна укладка. У такому образі хлопець виглядає ще більш зухвало, ніж його зірковий батько-стриптизер.
"В передчутті кліпу. Все вийшло бомбезно! Випуск вже наступного тижня", - підписав фото Глушко.
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Його шанувальники тут же відреагували на публікацію.
"Хочемо побачити Ваше творіння Архип!", "Гармата, бро!", "Вау!!! Чекаємо!", "Круто круто!", "Чекаємо впевнений буде гармата", - пишуть люди в коментарях до посту.
Раніше ми писали, що син Тарзана і Королевою опублікував кадри з "дичиною" у своїх "сторіз" в Instagram.
Архип, будучи в людному місці, підійшов до фонтанту і занурив туди голову. При цьому знімають дійство подружки намагалися його зупинити і кричали слідом: "Архип, ти захворієш! Не треба!"
А коли було вже занадто пізно, і мокрий, але задоволений собою Зоряний спадкоємець повертався назад, дівчата із зітханням констатували: "Ну все, пропав, був пацан і немає пацана. Все, Архип, ти захворієш тепер... коронавірусом".
Нагадавши, Наташа Корольова і Тарзан вразили видом після гулянки, знімок без фотошопу: "Ух, яка...".
Як повідомляла Politeka, голосистий Тарзан публічно довів Наташі Корольовій свою пристрасть, з'явилося відео:"як Адам і Єва".
Також Politeka писала, що безбашенний син Тарзана і Королевою вразив витівкою на публіці, кадри злили в мережу: "був пацан і немає пацана".