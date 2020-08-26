Сын Наташи Королевой и Тарзана впечатлил стильным образом со съемок своего клипа

18-летний Архип Глушко поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказал сам юный артист, сейчас он готовится к выпуску собственного клипа. Судя по всему, на новом фото он предстал в одном из образом, использованных на съемках.

Так, Архип позирует, пристально глядя в камеру и вытянув вперед руки. На нем яркая рубашка с пестрым принтом, которая выгодно оттеняет голубые глаза парня. Образ Архипа дополнила стильная укладка. В таком образе парень выглядит еще более дерзко, чем его звездный отец-стриптизер.

«В предвкушении клипа. Всё получилось бомбезно! Выпуск уже на следующей неделе», - подписал фото Глушко.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Хотим увидеть Ваше творение Архип!», «Пушка, бро!», «Вау!!! Ждём!», «Круто круто!», «Ждём уверен будет пушка», - пишут люди в комментариях к посту.

Ранее мы писали, что сын Тарзана и Королевой опубликовал кадры с "дичью" в своих "сториз" в Инстаграм.

Архип, будучи в людном месте, подошел к фонтанту и окунул туда голову. При этом снимающие действо подружки пытались его остановить и кричали вслед: "Архип, ты заболеешь! Не надо!"

А когда было уже слишком поздно, и мокрый, но довольный собой звездный наследник возвращался обратно, девушки со вздохом констатировали: "Ну все, пропал, был пацан и нет пацана. Все, Архип, ты заболеешь теперь... коронавирусом".

Напомним, Наташа Королева и Тарзан поразили видом после гулянки, снимок без фотошопа: "Ух, какая...".

Как сообщала Politeka, голосистый Тарзан публично доказал Наташе Королевой свою страсть, появилось видео: "Как Адам и Ева".

Также Politeka писала, что безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана".