Російська співачка Алла Пугачова здивувала яскравим знімком у молодіжному вбранні

Як передає Politeka.net, фотографія з'явилася на одній з фан-сторінок зірки. Пугачова стояла біля річки. Вона була одягнена в білий костюм і білі кеди. Брючки підкреслили струнку фігуру співачки, а кофта викликала фурор серед її шанувальників. Пугачова спустила наряд з плечей максимально оголивши свої груди. Крім цього, через тонку тканину було видно, що співачка не стала надягати під одяг нижню білизну.

"Єдине побажання всім: в будь-яких стражданнях себе страждальцями не відчувати, тому що все проходить – і погане, і хороше. Треба бути спокійніше, терпиміше до часів і людей», - підписали фото автори каналу.

За годину пост з примадонною оцінили більше тисячі разів. У коментарях їй залишили масу позитивних відгуків. Але знайшлися і ті, хто вирішив нагадати Пугачовій про рамки пристойності.

"Супер", "класна", " дуже мудро!", "Нехай всі заздрять!! А інші так не можуть і заздрять, дивлячись на неї я радію», «красуня, не перестаю захоплюватися», «ви дуже добре виглядаєте!", "Велика жінка", "Ух ти красуня, стильно», "кльова", "оголятися обов'язково? У цьому віці!", "Чим старше, тим все красивіше і красивіше Алла!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що безбашенна Пугачова вразила оновленим стилем:"жінці йде восьмий десяток".

Як повідомляла Politeka, Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

Також Politeka писала, що дочка Алли Пугачової скопіювала зухвалий образ матері і викликала фурор: "як дві сестрички".