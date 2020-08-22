Співачка Алла Пугачова здивували незвичайним вбранням



Як передає Politeka.net, несподіваний знімок з'явився на сторінці Лізи, дочки Примадонни.



"Як вам модний образ Алли?",- говориться в підписі до знімка.

А образ дійсно був дуже своєрідним для 71-річної співачки: Алла Борисівна постала на кадрі у вільних штанях і футболці, а білі кросівки ще сильніше омолодили співачку.

Шанувальники Примадонни неоднозначно відреагували на таке вбрання. Багатьом це здалася занадто юнацьким, але були і ті, хто оцінив і навіть похвалив її образ.

"Стиль відчайдушної хуліганки якраз для Алли","З котушок з'їхала", "Шикардос!", "Не дуже, наряд як у п'ятикласниці. Жах", "Зрозуміло, що раніше з її комплекцією не могла собі дозволити щось надзвичайне", "але зараз жінці йде 8й десяток. Ніхто не говорить що потрібно одягатися як давня Стара. Але має бути почуття міри, смак і елегантність", "Господи, скільки людей, стільки і думок. Заздріть мовчки. Всім би бабусям так виглядати", - писали під знімком.