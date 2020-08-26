Российская певица Алла Пугачева удивила ярким снимком в молодежном наряде

Как передает Politeka.net, фотография появилась на одной из фан-страничек звезды. Пугачева стояла возле речки. Она была одета в белый костюм и белые кеды. Брючки подчеркнули стройную фигуру певицы, а кофта произвела фурор среди ее поклонников. Пугачева спустила наряд с плеч максимально оголив свой грудь. Кроме этого, через тонкую ткань было видно, что певица не стала надевать под одежду нижнее белье.

«Единственное пожелание всем: в любых страданиях себя страдальцами не ощущать, потому что все проходит – и плохое, и хорошее. Надо быть спокойнее, терпимее к временам и людям», - подписали фото авторы канала.

За час пост с примадонной оценили более тысячи раз. В комментариях ей оставили массу положительных отзывов. Но нашлись и те, кто решил напомнить Пугачевой о рамках приличия.

«Супер», «Классная», «Очень мудро!», «Пусть все завидуют!! А другие так не могут и завидуют, глядя на неё я радуюсь», «Красавица, не перестаю восхищаться», «Вы очень хорошо выглядите!», «Великая женщина», «Ух ты красотка, стильно», «Клевая», «Оголяться обязательно? В этом возрасте!», «Чем старше, тем всё краше и краше Алла!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что безбашенная Пугачева поразила обновленным стилем: "Женщине идёт восьмой десяток".

Как сообщала Politeka, Пугачева-тусовщица слилась в чувственном танце с экс-любовником Наташи Королевой: "Еще живчик".

Также Politeka писала, что дочь Аллы Пугачевой скопировала дерзкий образ матери и вызвала фурор: "Как две сестрички".