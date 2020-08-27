Український продюсер і репер Потап похвалився, як доглядає за своєю дружиною - співачкою Настею Каменських.

Він опублікував спільне фото з прогулянки на сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

Пристрасть між Потапом і Настею Каменських не вщухає навіть через рік після весілля. Так на знімку щаслива виконавиця притулилася до свого обранця, обійнявши його за талію, в руці вона високо підняла невеликий букет квітів, які, ймовірно, вручив їй Олексій.

"На побаченні з дружиною", - пояснив репер в описі. З геолокації стає зрозуміло, що музикант витягнув свою дружину в ресторанний комплекс "Бакинський бульвар" під Києвом. Для такого заходу знаменита пара вбралася досить просто, по-літньому. Настя Каменських одягла короткі білі шорти, туфлі і білий топ, поверх якого накинула курточку. Потап же вибрався на побачення в синіх бриджах, туфлях і ніжно-блакитній сорочці.

Користувачі соціальної мережі дружно захопилися відносинами Каменських і Потапа, подарувавши їм багато компліментів в коментарях:

"Найкрасивіша пара 🤩🤩🤩😍😍😍😍🤗🤗🤗"; "най-най 🔥 🔥 🔥 неймовірно красиві 👍 всіх благ😊 💜 💓"; " краща пара🤩🤩🤩😻😻😍😍"; "Ви прекрасні 😍❤️"; " яка ж ви красива пара😍❤️❤️"; " неймовірні😍 😍 😍 😍";" такі щасливі і сонячні 🤗🤗🤗🙈😍😍😍💥💥💥🤍🖤♥️🖤"; "Красунчик-букет👍"; "смачненько там"; "ніхто після весілля не відміняв побачення 😋молодці так і треба👍".

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