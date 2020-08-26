Телеведуча Ольга Фреймут, у якої виявили китайський вірус, показала, як виглядає зараз

Як передає Politeka.net, новим фото вона поділилася на своїй сторінці в «Instagram».

"Квіти лікують", - написала Фреймут.

На фото телеведуча обіймає букет червоних троянд. Фреймут сфотографувалася з розпущеним волоссям.

На знімку вона зображена без маски.

У коментарях фоловери бажають зірці якнайшвидшого одужання. При цьому багато хто дивується тому, як добре виглядає Фреймут незважаючи на таке серйозне захворювання.

"Як можна такою красивою бути? Оля, це протизаконно», «Яка ви красива», «Дуже сильно любимо», "Гарна", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, про те, що у неї виявили Китайський вірус Ольга Фреймут повідомила 23 авуста. Вона зазначила, що не знає, де могла заразитися. Також телеведуча повідомила, що проходить лікування на самоізоляції.

Першим симптомом вона назвала сильний біль в плечах. Також вона погодилася з реплікою інший перехворіла китайським вірусом, що незабаром страшний біль охоплює все тіло, пропадає нюх, з'являється слабкість.

Телеведуча закликає всіх слідувати відомим правилам: носити маски, користуватися антисептиком і уникати великих зборів людей.

Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут несподівано відправила свою трирічну дочку в школу:"цікавий підхід".

Також Politeka писала, що гаряча Фреймут в міні-спідниці засвітила зайве, виходячи з машини:"а Вєрка Сердючка не так показувала".