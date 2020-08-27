Українська співачка Оля Полякова показала свої жертви заради красивої зовнішності
Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала незвичайний ролик на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".
Оля Полякова прославилася на естраді не тільки красивим оперним голосом, але і спокусливою зовнішністю. Артистка змушена постійно піклуватися про свою красу і йти заради цього на всілякі процедури. Так співачка здалася шанувальникам у вельми дивному вигляді: в шапочці для волосся, обтягуючій масці на обличчі і маленьких захисних окулярах. Як можна помітити, заради рівномірної засмаги вона зняла бюстгальтер.
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Судячи з синього освітлення, Оля Полякова зняла себе під час процедур в солярії. "Я страшно красива... буду через 15 хвилин", - заявила виконавиця і тут же закрила очі окулярами. У такому вигляді вона стала схожа на прибульця із зірки Альфа-Центравра.
Раніше Ольга Полякова разом з колегами по сцені виступила на концерті з нагоди 15-річного ювілею популярного шоу «Світське життя». Співачка показала, як запалює під свою знамениту композицію «Ей, секундочку». Артистка вибрала білосніжну сукню з глибоким декольте і спідницею, яка розліталася на всі боки від її енергійних рухів. Образ блондинки доповнили розкішна зачіска і яскравий макіяж.
Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…».
Також Politeka писала, що Полякова в маленькому бікіні покрутилася на камеру, спокусливі кадри:»Давайте все...".
А ще Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото.