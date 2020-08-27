Дітям знаменитих батьків доводиться нелегко, адже за ними з самого дитинства стежать мільйони людей

Як передає Politeka.net, багато з дітей зірок йдуть по стопах своїх батьків і теж будують кар'єру в модельному бізнесі, кіно або на естраді. Інші ж вважають за краще ховатися від публіки, ведучи закритий спосіб життя.

Наприклад, перша дочка примадонни Алли Пугачової Крістіна Орбакайте пішла по стопах матері і стала співачкою. А молодша дочка Ліза вже зараз є справжньою зіркою соцмереж. Дівчинка росте красунею.

Доньці Ані Лорак Софії всього 9 років, але вже зараз видно, що з неї росте майбутня зірка.

А ось дочка Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія набагато скромніше.

Дочка телеведучої Маші Єфросиніної, навпаки, не любить публічності. Її фото в профілі матері - рідкість.

А ось старша дитина Віри Брежнєвої Соня вже стала моделлю і навіть знялася в кіно.

Діти західних зірок не відстають від зіркових батьків і починають будувати кар'єру з самого дитинства. Так, дочка Моніки Беллуччі Діва Кассель вже знімається в рекламі.

Дочка Джонні Деппа Лілі-Роуз є затребуваною моделлю і рекламує світові бренди.

А дочка моделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер вже кілька років знімається для журналів і виходить на подіум.

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