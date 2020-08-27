Детям знаменитых родителей приходится нелегко, ведь за ними с самого детства следят миллионы людей

Как передает Politeka.net, многие из детей звезд идут по стопам своих родителей и тоже строят карьеру в модельном бизнесе, кино или на эстраде. Другие же предпочитают прятаться от публики, ведя закрытый образ жизни.

Например, первая дочка примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте пошла по стопам матери и стала певицей. А младшая дочка Лиза уже сейчас является настоящей звездой соцсетей. Девочка растет красавицей.

Дочке Ани Лорак Софии всего 9 лет, но уже сейчас видно, что из нее растет будущая звезда.

А вот дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория намного скромнее.

Дочка телеведущей Маши Ефросининой, наоборот, не любит публичности. Ее фото в профиле матери – редкость.

А вот старший ребенок Веры Брежневой Соня уже стала моделью и даже снялась в кино.

Дети западных звезд не отстают от звездных родителей и начинают строить карьеру с самого детства. Так, дочка Моники Беллуччи Дева Кассель уже снимается в рекламе.

Дочка Джонни Деппа Лили-Роуз является востребованной моделью и рекламериует мировые бренды.

А дочка модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер уже несколько лет снимается для журналов и выходит на подиум.

Напомним, что шаловливая Ефросинина устроила "грязные" танцы в топе, Потап не смог устоять: "Вот эта девочка...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак без лифчика с огромным декольте заставила мужчин понервничать: "Любимая моя...".

Также Politeka писала, что юная дочь Синди Кроуфорд пошалила с другом на кровати, распахнув рубашку: "Слишком красивы для этого мира".