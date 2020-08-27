Детям знаменитых родителей приходится нелегко, ведь за ними с самого детства следят миллионы людей
Как передает Politeka.net, многие из детей звезд идут по стопам своих родителей и тоже строят карьеру в модельном бизнесе, кино или на эстраде. Другие же предпочитают прятаться от публики, ведя закрытый образ жизни.
Например, первая дочка примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте пошла по стопам матери и стала певицей. А младшая дочка Лиза уже сейчас является настоящей звездой соцсетей. Девочка растет красавицей.
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Дочке Ани Лорак Софии всего 9 лет, но уже сейчас видно, что из нее растет будущая звезда.
А вот дочка Филиппа Киркорова Алла-Виктория намного скромнее.
Дочка телеведущей Маши Ефросининой, наоборот, не любит публичности. Ее фото в профиле матери – редкость.
А вот старший ребенок Веры Брежневой Соня уже стала моделью и даже снялась в кино.
Дети западных звезд не отстают от звездных родителей и начинают строить карьеру с самого детства. Так, дочка Моники Беллуччи Дева Кассель уже снимается в рекламе.
Дочка Джонни Деппа Лили-Роуз является востребованной моделью и рекламериует мировые бренды.
А дочка модели Синди Кроуфорд Кайя Гербер уже несколько лет снимается для журналов и выходит на подиум.
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