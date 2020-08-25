Співачка Ані Лорак запалила на відпочинку разом з Філіпом Кіркоровим та іншими друзями

Як повідомляє Politeka.net, спільне фото зірок з'явилися в соціальній мережі "Instagram". На ньому Ані Лорак разом з товаришами добре проводить час у Греції. Артистка вбралася в обтягуючу сукню кремового кольору з бездонним декольте, яке зробило акцент на грудях. Можна помітити, що красуня не одягла під низ бюстгальтер.

Неподалік від неї стоїть Філіп Кіркоров в яскравому костюмі з шорт і кофти з довгими рукавами, на яких красується малюнок кактуса. Образ поп-короля російської естради довершила чорно-біла кепка. Співак обіймає за плечі чоловіка, хоча Ані Лорак позує зовсім поруч. На обличчі Кіркорова застигла щаслива посмішка.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю зірки, а один з розпалених шанувальників Ані Лорак навіть приревнував її до оточуючих і написав: "Кохана Моя Кароліна (Ані) Прошу тебе, ховай груди і плечі від сторонніх очей, а бережи для мене !!!"

Раніше Ані Лорак зайнялася екстремальним спортом під наглядом Філіпа, вона опублікувала в соціальній мережі відео, де катається на дошці, прив'язаній до корабля. Виконавиця одягла спеціальний костюм, який оголив її ноги і підкреслив всі вигини стрункої фігури. Видно, що витівка сподобалася співачці, в якийсь момент вона навіть підняла одну руку над головою. Слідом за знаменитою мамою покаталася її дочка Софія. Також співачка уточнила, що на камеру в цей момент їх знімав російський співак Філіп Кіркоров.

Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак порушила спокій у спокусливому ліфі: "просто бомба, крихта".

Також Politeka писала, що щаслива Ані Лорак приголомшила виглядом поруч з донькою в новому іміджі: "Соню просто не впізнати".