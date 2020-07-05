Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала сміливий танець, що оцінив Олексій Потапенко (Потап)

На фото Єфросиніна показала себе в топі і спідниці блакитного кольору. Красуня залишила волосся зібране у хвіст, а сама влаштувала танець перед камерою під відому пісню. Потап виявився задоволений гарячими рухами Маші і опублікував відео у себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ось ця дівчинка виграла приз за саму стильну і танцюючу ведучу,тому що брала участь", - написав Потап.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Краща", "Це Єфросиніна", "Вона крута у всіх сенсах, талант у всьому", "Потрібно погодитися на інтерв'ю, виходить", "Олексій, дайте Маше інтерв'ю в якості призу", "Маша красуня", "А то що їй ведмідь на вухо наступив нікого не бентежить, як ведуча Маша - вогонь, як танцюрист ні".

Раніше ми писали, що відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показала спокусливі наряди, порадувавши фанатів і розповівши про свої уподобання.

На кадрах красуня спочатку варто в теплій зимовій піжамі і показує, що їй жарко в ній. Після цього Маша з'явилася в рожевій піжамі, більш легкої, і вже посміхалася на камеру. На третьому кадрі Єфросиніна вже була в ще більш короткій червоній піжамі і ворушила п'ятою точкою перед камерою.

Нагадаємо, Єфросиніна після зміни зовнішності здивувала хмільними розвагами на газоні

А ще Politeka писала, що Єфросиніна вирішила пояснити, чому кримчани підтримали Росію

Також Politeka повідомляла, що Єфросиніна приголомшила новою зовнішністю, показові фото



