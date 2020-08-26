Українська модель Альона Омович, яку називають копією Кім Кардашьян, блиснула своїми неймовірними формами в топі тілесного кольору

Як передає Politeka.net, серію яскравих знімків зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня була одягнена в світлі джинси з дірками і «невидимий» топ, який виявився занадто тісним для її неосяжних грудей. Дівчина позувала сидячи, вип'ятивши свою "п'яту точку". Також Омович повернулася обличчям до камери, показавши свій бюст у всій красі. Варто відзначити, що в цьому топі її форми виглядали вражаюче.

"Кожна серія фото, як міні фільм", - підписала фото зірка.

За годину її фото оцінили майже 8 тисяч осіб. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Розкажи, як робиш таку ідеальну зачіску", "Ой, у вас джинси здається порвалися!", "Які живі фотографії", "Перша людина в житті яку я бачу, якій ну просто ідеально з зализаним волоссям", "прям вау, красуня, мотивуєш", "Фотки як у американських блогерів. Думаю такий стиль прям", "так скрізь красуня", "складно вибрати, коли на всіх фото ви - справжня королева краси", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович засвітила свою головну гордість, прикривши прозорою тканиною.

Нагадаємо, що Омович в прозорій білизні побешкетувала на ліжку і змусила червоніти: "краще тіло всіх часів".

Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "шари" напоказ у пікантній білизні:"Кайф просто".

Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.