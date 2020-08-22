Модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, похвалилася своїми формами у відвертому вбранні
Як повідомляє Politeka.net, красуня виклала на своїй сторінці в "Instagram" нові фото, для яких позувала в напівпрозорому мереживному боді. Вона опустилася на коліна в ліжку і показала свої принади у всій красі. Нижня білизна підкреслила струнку талію моделі і зробило сильний акцент на її грудях.
Так на одному з фото Олена Омович відкрила рот, зобразивши сильне здивування. Для більшого драматизму вона приклала долоню до вилиці. На іншому знімку красуня нахилилася до камери з млосним поглядом, проводячи двома пальчиками по щоці. До того ж, Українська кардашьян розсунула ноги, зробивши кадри ще пікантнішими.
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Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Олени Омович і засипали її приємними відгуками в коментарях:
"Так прекрасна"; "Як завжди красуня 😍"; "Супер, Ви прекрасні !!!"; "Номер 3 - круто️, навіть якось природно виглядає🌸"; "Коли ти так одягаєшся, всі дивляться на тебе, а не на годинник!!!😍 😍"; "Дивовижна жінка"; "Найкраще тіло всіх часів".
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