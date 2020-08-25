Відома українська модель Олена Омович вразила фігурою в білизні на фото без фільтрів
Красуня, відома в мережі як "українська Кардашьян", поділилася новим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.
На фото Омович млосно позує на ліжку в вельми нескромному образі. З одягу на моделі тільки чорне боді з тонкого мережива, яке повністю просвічується. Наряд з глибоким вирізом на грудях не залишає простору для уяви, демонструючи всю красу фігури Омович і особливо яскраво підкреслюючи її пишний бюст шостого розміру.
"Скажіть без фільтрів фото краще? Або все-таки з цветокором яскравіше буде?",- поцікавився модель у своїх шанувальників.
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Передплатники тут же відреагували на її новий пост.
"Хоч без фільтра, хоч з фільтром, хоч в одязі, хоч без, хоч мішок Одягни все одно дууууже красива!", "Оленка, кайф просто", "яскрава людина буде яскравою не дивлячись на фільтри!!! Ти шикарна і взагалі бомба граната!", "2 кульки", "Вау так приголомшливо", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Омович вразила формами у відвертому вбранні на борту яхти. Так, модель поділилася архівними фотографіями, на яких вона млосно позує на борту яхти в сукні-сорочці яскраво-червоного кольору. Короткий наряд в обтяжку з розстебнутими на грудях шостого розміру гудзиками ідеально підкреслює кожен вигин красуні.
Омович старанно позує на камеру, поправляючи волосся, які так і майорять на вітрі.
Нагадавши, українська Кардашьян блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни.
Як повідомляла Politeka, українська Кардашьян в червоному міні розстебнула гудзики, поманивши шостим розміром.
Також Politeka писала, що українська Кардашьян з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ.