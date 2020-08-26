Актриса Тетяна Кравченко, яка запам'яталася українцям роллю Валюхи в серіалі "Свати", порадувала домашньою красою

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото знаменитості, на якому вона позує в саду поруч з кущем калини. Тетяна одяглася просто і зі смаком: синє плаття з яскравими квітковими візерунками, кепка і сонцезахисні окуляри з жовтими стеклами. Вона променисто посміхається і явно насолоджується близькістю до природи.

"У минулому є багато: радість, розчарування, щастя, горе... Потрібно брати тільки хороше з цього минулого і переносити його крізь хитку межу – в майбутнє, сподіваючись на те, що це нове майбутнє буде краще, ніж все, що залишилося позаду... 🙏 🏼 ❤ ️ ",- наголошується в повідомленні.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд і життєву мудрість Тетяни в коментарях:

"❤️З висоти віку розумієш, що дивитися потрібно в минуле з вдячністю🙏 в майбутнє з любов'ю❤️. Творчих вам успіхів"; " ви прекрасні!!!"; "Прекрасні слова! За 50 баба ягідка знову!:) "; "Ну дуже мила!!‼️‼️❤️👏🏻👍🏻🌺".

Раніше мережу розбурхало фото Тетяни Кравченко з її серіальним чоловіком Федором Добронравовим. Актори сфотографувалися на пам'ять на тлі зеленого екрану.

Нагадавши, щаслива Валюха зі "Сватів" вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.