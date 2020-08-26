Це вже не перший такий випадок

ПриватБанк добиває клієнтів своїм огидним сервісом

Про це у своєму негативному відгуку написала клієнтка, яку банк залишив без грошей.

За її словами, вона підтвердила грошовий переказ, пройшла перевірку, але через якийсь час її рахунки були заблоковані.

"Заходжу в приват24, не пустило. Написали-ваш номер не підтверджений, подзвонила 3700, мені відповіли ваші рахунки заблоковані. На питання чому, сказали звертайтеся у відділення ПриватБанку. Поїхала до них, пояснила ситуацію, вона довго щось перевіряла, сфотографувала мене, потім сказала, ми не можемо вам розблокувати рахунки, банк припинив з вами співпрацю",-розповідає вона подробиці скандалу.

Клієнтка також обурюється тим, що співробітники ПриватБанку не можуть їй назвати головну причину блокування рахунків.

"Знову ж таки, на питання з якої причини, мені відповіли те, що немає ніякої інформації, отримати гроші свої з рахунків я можу тільки від 1 до 3 діб. Вам зателефонують з банку.. Питання, як таке можливо, чому я не можу дізнатися причину, ще й повинна свої гроші чекати три дні?",- резюмувала вона у своєму відгуку.

"Добрий день! Давайте розберемось в ситуації більш детально. Йдемо до приватних повідомлень", - відреагував на скаргу представник державного Приватбанку.

Нагадаємо, що оплата комуналки в ПриватБанку обернулася бідою, клієнти в розпачі.

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