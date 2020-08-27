Відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX), яка знімається для журналу "Playboy", розбурхала вологими іграми у ванній

Як передає Politeka.net, модель влаштувала пікантні ігри у воді. Вона одягла невидимий купальник, який злився з кольором її тіла. Дівчина зібрала волосся і залізла у ванну, наповнену водою і пелюстками троянд (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Красуня повільно рухалася, демонструючи на камеру свої соковиті форми. Вона поливала свої "персики" водою, що додало особливої пікантності відео. Виглядала карсотка просто карколомно і соковито.

"Спасибі всім, хто подарував мені квіти на день народження. Я зробила з них красиву квіткову ванну", - підписала відео зірка.

Відео Кассандри викликало справжній фурор в мережі. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Казкова", "Я хочу бути такою, як ця красуня", "віртуальні квіти, якщо це спрацює 🌼🌻🏵️🌸🌺🌷🌹💐 ,️ сподіваюся, твій тиждень народження був чудовим», «смакота», «О мій Бог, О мій Бог», «така красива, дивовижна, приголомшлива, фантастична. Люблю тебе", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега засліпила відвертим фото в купальнику, який зовсім нічого не приховував.

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Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега захопила "горішком" в міні-бікіні біля басейну:"мила спокусниця".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьєнега з "Playboy" в "невидимому" бікіні опустилася на коліна:"бездоганна".