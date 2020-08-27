Деякі зірки вирішують стати батьками в досить зрілому віці і це їх абсолютно не бентежить
Колишньому свату телеведучої Ксенії Собчак, 79-річному Еммануїлу Віторгану і його 57-річній Ірині Млодік, захотілося стати батьками знову, передає Politeka.net. Так, у 2019 році у подружжя з'явилася на світ дочка, Клара. А за рік до цього у пари народилася дочка, Етель. Щасливі батьки скористалися послугами сурогатної матері.
Музикант і співак Дмитро Маліков знову став батьком два роки тому також завдяки сурогатній матері. Зараз татусь вчить свого 2-річного сина, Марка, грати на піаніно, їздить з ним на риболовлю і ходить на яхті.
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62-річний музикант і співак Валерій Сюткін всього кілька днів тому зустрів свою 45-річну дружину з сином з пологового будинку. Відомо, що роди пройшли без ускладнень.
У 2011 році російський співак Філіп Кіркоров у віці 44 років став батьком дочки Алли-Вікторії, у 2012 році - сина Мартіна-Христина. В обох випадках допомогла сурогатна мати.
Російська співачка Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін також скористалися послугами сурогатної матері. Артистка стала мамою вдруге в 64 роки. Зараз вона займається вихованням двійнят, Лізи і Гаррі.
Італійська актриса і модель Моніка Беллуччі, стала мамою в досить зрілому віці. Зірці було 45 років, коли у неї народилася дочка Леоні. Зараз дівчина вже доросла і пішла по стопах матері.
Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте позувала зі схожими пишними зачісками, в чорних нарядах. І навіть колір помади у них схожий.
При цьому дочка Примадонни доповнила образ сережками-хрестами.
Нагадавши, у мережі видали скандальну правду про спорідненість дочок Пугачової: "як вони можуть бути схожі, якщо…»
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