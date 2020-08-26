Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася вражаючою фігурою
Артистка показала нове фото в Instagram, передає Politeka.net.
Седокова розповіла, що готується написати статтю про те, як позбутися осінньої депресії.
Поки готове небагато, але співачка вирішила поділитися кількома пунктами:
1. Восени можна більше не худнути, можна їсти смакоту і не переживати за бездоганність ніг, адже сексуальні панчохи ще ніхто не відміняв 🔥
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2. Всі повертаються на роботу і можна створювати нову музику і нові проекти і показати кліп на «Самолеты», адже я не хотіла випускати його влітку.
3. Осінь це не зима 😂 😂 😂
До таких роздумів Седокова додала дуже літнє фото, на якому вона стрибає в чорному купальнику. Четвертий розмір грудей артистки при цьому виглядає особливо ефектно.
Раніше повідомлялося, що Анна Седокова похвалилася яскравими буднями з майбутнім чоловіком. Вона вирішила покататися з молодим коханим на дорогій і модній машині, а також показати, як вона ефектно виглядає за кермом. Схоже, зірка насолоджується часом в імпровізованому відпустці.
Нагадавши, безсоромна Анна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.
Як повідомляла Politeka, роздягнена Анна Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".
Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.