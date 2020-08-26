Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась впечатляющей фигурой

Артистка показала новое фото в Инстаграм, передает Politeka.net.

Седокова рассказала, что готовится написать статью о том, как избавиться от осенней депрессии.

Пока готово немногое, но певица решила поделиться несколькими пунктами:

1. Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног, ведь сексуальные чулки ещё никто не отменял 🔥

2. Все возвращаются на работу и можно создавать новую музыку и новые проекты и показать клип на «Самолеты», ведь я не хотела выпускать его летом.

3. Осень это не зима 😂😂😂

К таким размышлениям Седокова добавила очень летнее фото, на котором она прыгает в черном купальнике. Четвертый размер груди артистки при этом выглядит особенно эффектно.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова похвасталась яркими буднями с будущим мужем. Она решила прокатиться с молодым возлюбленным на дорогой и модной машине, а также показать, как она эффектно смотрится за рулем. Похоже, звезда наслаждается временем в импровизированном отпуске.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.