Герцогиня не розраховувала на таке майбутнє

Герцогиню Кейт Міддлтон позбавили улюбленого заняття в Королівському палаці

Про це пише видання Elle.

Як відомо, Статут Букінгемського палацу був майже повністю переписаний після принцеси Діани.

І з серйозними складнощами довелося зіткнутися герцогині Кейт Міддлтон, чиї права серйозно порушує Королівський Статут.

Одна із заборон, яка боляче вдарила по Кейт, торкнулася вигулу собак. Справа в тому, що статут заборонив дружині принца Вільяма вигулювати свого улюбленого кокер-спанієля на мальовничих алеях знаменитого Кенсінгтонського саду, оскільки саме тут Принцеса Діана зазвичай бігала підтюпцем.

Цю подробицю розкрив принц Гаррі, який додав, що через заборону в статуті Кейт Міддлтон змушена вигулювати свого улюбленця в нудному приватному полі.

"Гаррі відчував, що Кенсінгтонський палац-це справжня в'язниця, з якої він відчайдушно хотів вибратися» ,- розповів Королівський біограф Інгрід Сьюард, якій молодший онук Єлизавети II і розкрив секрет.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон відшила Меган Маркл.

Маркл слабо розуміла, як живе Міддлтон, адже у дружини принца Вільяма вистачало своїх турбот, і доглядати за американкою у неї просто не було часу і сил.

Маркл вимагала дружби від Кейт Міддлтон, хоча зірку Голлівуду і так тепло зустріли в палаці.

"Маркл очікувала, що з нею сядуть і будуть займатися. Але герцогиня Кембрідсжкая дуже зайнята жінка, Меган сприйняла це як особисту образу, залишившись без бажаної уваги", - розповідали раніше в Британії.

Нагадаємо, що конфлікт у Королівському палаці, Міддлтон жорстко відшила Маркл

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