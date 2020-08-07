Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон осталась крайне недовольна после "выходки" писатель автобиографической книги

Об этом сообщает Mirror, пишет Politeka.net.

Авторами книги "В поисках свободы" Омид Скоби и Каролин Дюран герцогиня Кейт Миддлтон была расстроена из-за того, что вышепредставленные писатели обвинили супругу герцога Уильяма в том, что она выражала снобизм и холод по отношению к Меган Маркл.

Позиция Миддлтон вызывает сомнения у автора книг о британской королевской семье Колина Кэмпбэлла. Он считает, что обида является "раздутой", впрочем как и остальные сомнительные формулировки.

Ранее было известно, что в одном из фрагментов книги принц Уильям советовал брату Гарри "не торопить события". Принцу Гарри было сказано, что нужно потратить столько времени, чтобы получше узнать эту девушку". Это и явилось главным поводом для дальнейшей обиды.

Напомним, что с 1 апреля этого года принц Гарри и Меган Маркл лишились права исполнять обязанности как члены британской семьи. Пара отказалась от классического обращения " Ваше Королевское Высочество", чтобы получит возможность переехать в Штаты для лучшей жизни.

Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон.

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