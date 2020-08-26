Звезда "Холостяка" Макс Михайлюк показал домашнюю идиллию вместе со своей возлюбленной моделью Дарьей Хлистун

Как сообщает Politeka.net, один из главных красавцев страны опубликовал совместное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На нем счастливая парочка позирует на диване. Макс Михайлюк сделал селфи, когда девушка прижалась к нему, обхватив руками за плечи.

Стоит отметить, что сейчас Макс Михайлюк довольно редко выкладывает в соцсети кадры со своей девушкой, в основном профиле и вовсе трудно найти их совместные снимки. Пытаясь сдержать волну критики, звезда делиться фото в сториз, где нет возможности прокомментировать. Несмотря на это, поклонники делятся кадрами и выражают свое мнение на фанатских страницах. Так и сейчас некоторые пользовали посетовали, что молодые люди не совсем гармонично смотрятся вместе:

"На фоне его как ребёнок, как папа с ребёнком 😂"; "Какие вы красивые и хорошие ❤️❤️❤️"; "Такое ощущение, что ей 13 лет"; "Красивая пара"; "Женись"; "Они не подходят друг другу"; "Не говорите глупости: папа с дочкой. Глупости участвовать в шоу Холостяк имея за спиной невесту"; "Доченька?".

Ранее в социальной сети появились кадры, как Макс Михайлюк и Дарья Хлистун развлеклись в самолете. Недавно правительство Украины открыло воздушое сообщение с другими странами, и красавец-пилот тут же поднялся со своей возлюбленной в небо.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

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