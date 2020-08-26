В сети появились свадебные фото 27-летней юмористки, участницы "Квартал 95" и "Женского квартала" Алины Гордиенко

Как передает Politeka.net, снимки опубликованы в Инстаграм на страничке "Женского квартала". На кадрах счастливая блондинка предстала с женихом и друзьями.

Девушка выбрала необычный наряд для бракосочетания. На ней длинное белое платье-ночнушка с прозрачной вставкой чуть выше груди. Подобные платья-комбинации нынче в моде: их любят за легкость, нежность покроя и привлекательность.

Тонкая ткань выгодно подчеркнула стройную фигуру Алины, нежными волнами спускаясь к ногам.

Актриса не стала надевать фату. Романтический образ невесты дополнили несколько цепочек с кулонами, а также идеальная прическа. Стоит отметить, локация для фотосессии выбрана просто фантастическая - на крыше здания, где под ногами влюбленных раскинулся весь город.

"Поздравляем молодоженов @alinagordienko и @blazhkevidge! 💘💘💘 Бесконечного, безграничного счастья, незабываемых моментов и смеха, смеха, смеха! 🥂", - говорится в подписи.

Пользователи присоединились к поздравлениям в комментариях:

"Алина, Рома, поздравляю! Будьте человеками по отношению друг к другу, и все будет хорошо, позитивно и долго! 🎉"

"Платье оооочень красивое, а невеста красавица 👍👍"

"Очень нежная и красивая невеста🌼🌸👍"

"Поздравляю!!!🌹🌹🌹🌹🌹Совет да Любовь !!!!❤❤❤"

Ранее мы сообщали, еще одна красотка из "Квартал 95" Ирина Сопонару удивила фото на коне. Девушка в страстном образе, с развевающимися на ветру волосами и в коротком черном платье, эффектно забралась на величественное животное.

«Это любовь! Это восторг!», - поделилась звезда своими впечатлениями от фотосессии.

«Лучшее в инсте за сегодня», «Ух ты», «Просто великолепно», «Очень красивая девушка», «Мать я ослеп», - отреагировали пользователи.

Напомним, блондинка из «Квартал 95» свела с ума «секретом» в наряде с декольте: «Фантастика!».

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