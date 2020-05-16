Сестра покійної Жанни Фріске зізналася, що досі переживає через її втрату

Як повідомляє Politeka.net, Наталія Фріске опублікувала у своєму Instagram новий пост, присвячений сестрі.

Вона поділилася спільним фото з Жанною, зробленим за кілька років до її смерті в Майамі. На фотографії дві сестри позують в обнімку посеред вулиці. Вони обидві одягнені в білі толстовки з капюшонами і розрізнити їх украй складно.

У підписі до світлини Наталя зізналася, що їй досі складно через втрату сестри.

«4.11...не вистачає тебе», - написала вона.

Шанувальники співачки під постом також поділилися своїми спогадами про неї.

«Через місяць вже 5 років, ніби вчора, досі не віриться і не хочеться вірити! Світла пам'ять Жанночці», «Час не лікує зовсім...Не вистачає дуже нашої зірочки», «Дуже не вистачає... тааак її любила ну чому саме вона?», «Світлий чоловік був. Жанна назавжди в наших серцях», «Неймовірна, мій еталон!!! В серці назавжди», «Час летить. Але воно не лікує. Просто притупляється біль», «Пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати...Дуже сумуємо», «Класна Жанка була шкода що з нами немає», - пишуть люди.

Зазначимо, що популярна російська співачка і колишня солістка групи «Блестящие» Жанна Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року після тривалої боротьби з раком мозку.

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