Сестра покійної Жанни Фріске зізналася, що досі переживає через її втрату
Як повідомляє Politeka.net, Наталія Фріске опублікувала у своєму Instagram новий пост, присвячений сестрі.
Вона поділилася спільним фото з Жанною, зробленим за кілька років до її смерті в Майамі. На фотографії дві сестри позують в обнімку посеред вулиці. Вони обидві одягнені в білі толстовки з капюшонами і розрізнити їх украй складно.
У підписі до світлини Наталя зізналася, що їй досі складно через втрату сестри.
«4.11...не вистачає тебе», - написала вона.
Юна дочка Галкіна і Пугачової вбила наповал виглядом у купальнику: «Дуже ефектно! Супермодель»
Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачовій і не снилося: "Тіло, як у 20-річної"
Зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили, хто втратить гроші: "Оклад буде..."
Курс долара різко зміниться: українців попередили про "останній шанс", коли чекати удару
Шанувальники співачки під постом також поділилися своїми спогадами про неї.
«Через місяць вже 5 років, ніби вчора, досі не віриться і не хочеться вірити! Світла пам'ять Жанночці», «Час не лікує зовсім...Не вистачає дуже нашої зірочки», «Дуже не вистачає... тааак її любила ну чому саме вона?», «Світлий чоловік був. Жанна назавжди в наших серцях», «Неймовірна, мій еталон!!! В серці назавжди», «Час летить. Але воно не лікує. Просто притупляється біль», «Пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати...Дуже сумуємо», «Класна Жанка була шкода що з нами немає», - пишуть люди.
Зазначимо, що популярна російська співачка і колишня солістка групи «Блестящие» Жанна Фріске пішла з життя 15 червня 2015 року після тривалої боротьби з раком мозку.
Нагадаємо, сестра покійної Жанни Фріске розбилася в ДТП: "підрізала вантажівка і...".
Як повідомляла Politeka, гола сестра Фріске прикрилася простирадлом і сміливо висунулася з балкона.
Також Politeka писала, що сестра Фріске зробила пластику і тут же похвалилася результатом.