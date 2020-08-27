До чого ж хороша

Відома київська модель Альона Омович, яку прозвали українською версією Кардашьян, вразила формами у відвертій сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото і відео, на яких позувала в неймовірно красивій сукні небесного кольору.

Сукня на запах ідеально сіла на точену фігурку моделі. Її бюст шостого розміру буквально вивалювався з відвертого декольте вбрання. У такій сукні "подружки" Омович відчувають себе більш ніж вільно. Крім цього, красуня блиснула своїми розкішними довгими ніжками. Образ модель доповнила білими босоніжками і блакитною сумкою.

Раніше ми писали, що Альона Омович поділилася архівними фото з відпочинку на яхті. Модель позувала в неймовірно красивій червоній сукні-сорочці, яка обтягнула її пишні форми. Дівчина розстебнула гудзики, щоб похвалитися своїми неймовірними грудьми шостого розміру. Модель старанно позувала на камеру, поправляючи волосся, яке так і майоріло на вітру.

Також нещодавно модель поділилася фото, на якому похвалилася своїми пишними грудьми. Омович одягла топік на зав'язці, який прикрив принади моделі тільки для виду. Апетитні "подружки" моделі так і норовили розірвати тісний топік і вирватися назовні.

Нагадаємо, що Омович з бюстом шостого розміру натягнула непристойний топ: вузлик ледве-ледве витримав.

Як повідомляла Politeka, Омович виставила свої "шари" напоказ у пікантній білизні:"Кайф просто".

Також Politeka писала, що Омович блиснула нереальними обсягами в сукні без білизни: таку не забути.