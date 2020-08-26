Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що Володимир Зеленський веде політику по стопах екс-президента Петра Порошенка

Він висловив свою думку під час бесіди з Вадимом Карасьовим і Русланом Бортником в студії Politeka-Online (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

За спостереженнями Андрія Пальчевського, за перший рік при владі добробут Володимира Зеленського і його сім'ї помітно покращився. Водночас, слова президента говорять про не найкращий стан речей в Україні.

"Я звернув увагу, що президент поправився - щоки його стали приблизно на 20% більшими, ніж були. Значить, вірною дорогою щастя йде сім'я президента", - зазначив громадський діяч. - "Що відбувається з точки зору вулиці і людей, яку я спробую донести. Ви знаєте, знайти 10 відмінностей у промовах Порошенка і Зеленського можна в принципі тільки з лупою у великому сенсі цього слова. Я, наприклад, знайшов вживання слів "мати", "ненька", "мама" близько восьми разів. Зазвичай українці згадують маму в разі великого розладу або, як говорять українською - повного гаплика".

Як додав Андрій Пальчевський, чинний президент не зміг виправити фатальні помилки свого попередника і не виправдав очікувань багатьох українців.

"Наратив для мене нічим не відрізняється від порошенківського. Коли вибирали Зеленського, думали, що буде повернення до конституційних норм, в тому числі, які будуть описувати мову і так далі. Не наважився президент зробити це, а мав зробити, адже все, що відбувалося протягом останньої каденції Порошенка, було помилкою. Він боїться прибрати самого Порошенка з вулиці", - підкреслив він.

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