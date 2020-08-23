Общественный деятель Андрей Пальчевский оценил совет Владимира Зеленского, данный белорусскому политику Александру Лукашенко

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в видеообращении на своей странице в Фейсбук. Пальчевский отметил, что совет, озвученный президентом, весьма правильный.

«Редкий день и редкий случай. Не знаю, связано ли это с Днем независимости, или с Днем флага. Вдруг наш президент сказал 100% правильную вещь о Лукашенко. У нас правда, как вы знаете, все президенты говорят хорошо о других царствах и какую-то чушь про свое. Так вот, президент Зеленский посоветовал президенту Лукашенко то, что посоветовали бы ему большинство украинцев. Без крови, без натяжек провести еще одни выборы. И убедить всех, себя в том числе, надоел ты своему народу или тебя так любят. Как там его зовут? Александр Григорьевич», - отметил Пальчевский.

Отметим, что 23 августа в соседней стране проходит «Марш новой Беларуси», на который съехались люди со всей страны. Несмотря на плохую погоду, колонны протестующих стягиваются в центр Минска. Как известно, после выборов президента, которые независимые экзитполы признали фальсифицированными, в стране не утихают протесты.

как президент президенту.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 23. August 2020

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