Общественный деятель Андрей Пальчевский поздравил "всех, кто любит Украину" с Днем независимости, показав истинное лицо патриотов-самозванцев

Как передает Politeka.net, Пальчевский обратился к украинцам у себя на страничке в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, ролик проскролльте вниз).

По словам лидера политсилы "Перемога Пальчевського", беда украинцев в неправильном выборе тех, кто стоит у руля.

"29 лет - мало для человека. Много для страны. Возьмем только последние три президентских захода. Виктор "Трусливый", Петр "Кровавый" и Владимир "Мягкотелый". Так хотелось бы, чтобы хоть раз забрезжил луч надежды и он забрезжит...", - отметил Пальчевский.

Общественный деятель обратился к самозванцам в вышиванках, предупредив, что народ уже "научился выбирать".

"Я хочу обратиться к тем патриотам-самозванцам, которые надев вышиванки и все прочее, рассказывают нам о том, как они любят Украину, а сами ее просрали, не ответив "зеленым человечкам" в свое время, торговали с агрессором и прекрасно "почуваються" сейчас, когда такой, к сожалению, мягкий, выражаясь мягко, президент принял бразды правления. Есть надежда, что мы научились выбирать более-менее, хотя бы среди горбатых поровнее, научились отстаивать свои интересы. И теперь нам надо научиться объединяться и побеждать", - подытожил Пальчевский.

Ранее мы сообщали, по мнению Пальчевского, Украина все еще находится в стадии "залежности" - имея в виду олигархические кланы, которые, впрочем, украинцы сами же и создали.

"Вот в этой стадии мы очень сильно застряли. Мы уже должны были, по идее, 15 лет назад уйти. Обратите внимание, майданов у нас было больше, чем в любой стране Европы, а толку? А власть все равно у тех же людей. Проходят годы, то тебе судимый, то тебе актер, то тебе бухгалтер, то тебе партработник, а все одно и то же", - объяснил Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский оценил совет Зеленского, данный Лукашенко: «Все говорят хорошо о других царствах и чушь про свое»

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет.