Общественный деятель Андрей Пальчевский предрек украинцам печальную участь в будущем, если сейчас бездействовать

Так, в эфире программы "Зе Интервьюер" с Анатолием Яцечко Андрей Пальчевский откровенно рассказал, что сподвигло его идти в политику.

По словам лидера политсилы "Перемога Пальчевського", сам бы он никогда не занялся политикой, - если бы его не просили об этом люди.

"У нас просто больше нет вариантов: либо она, эта политика, грохнет нас, либо каждый из нас что-то попытается сделать", - метко выразился общественный деятель.

Пальчевский уверен, что "разговоров" на сегодня хватит - пора действовать.

По словам Пальчевского, предыдущие президенты привели к тому, что Украина стала нищей, назвав причину, почему подобное происходит.

"Я либо выступлю и что-то сделаю сейчас (о чем мне говорят люди: "хватит разговоров, давайте уже идите что-то делайте"), либо мы закончим выступление вот здесь с вами... И через 20 лет поймем, что от Украины осталась уже не половина, а треть или четверть, потому что эти товарищи при сегодняшней власти... я имею ввиду президентов... абсолютные провалы - страна нищая и бесперспективная. А почему? А потому что качество людей, которых мы избираем, гораздо ниже, чем среднее качество человека в стране", - объяснил свою позицию Пальчевский.

Ранее мы сообщали, Пальчевский прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что местные выборы могут не состояться в октябре этого года - якобы власть может их отменить из-за возростающего количество зараженных китайским вирусом.

"Не обязательно отменять выборы. Политологи знают, что голосовать будут люди старшего поколения, молодые не пойдут. Люди старшего поколения голосовать за действующую власть не будут", - подчеркнул он. - "Если у сегодняшней власти было бы более менее сильное, яркое будущее, "зеленая волна", так сказать, речь о переносе выборов вообще не шла бы".

Напомним, Андрей Пальчевский призвал задуматься над последствиями отравления Навального: "С такими вещами не шутят".

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет: "Останется даже не половина..."