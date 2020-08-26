Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что Владимир Зеленский ведет политику по стопам экс-президента Петра Порошенко

Он выразил свое мнение во время беседы с Вадимом Карасевым и Русланом Бортником в студии Politeka-Online (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

По наблюдениям Андрея Пальчевского, за первый год у власти благосостояние Владимира Зеленского и его семьи заметно улучшилось. В то же время, слова президента говорят о не самом лучше положении вещей в Украине.

"Я обратил внимание, что президент поправился - щеки его стали примерно на 20% больше, чем были. Значит, верной дорогой счастья идет семья президента", - отметил общественный деятель. - "Что происходит с точки зрения улицы и людей, которую я попытаюсь донести. Вы знаете, найти 10 различий в речах Порошенко и Зеленского можно в принципе только с лупой в большом смысле этого слова. Я, например, нашел употребление слов "мать", "ненька", "мама" около восьми раз. Обычно украинцы вспоминают маму в случае большого расстройства или, как говорят на украинском - полного гаплика".

Как добавил Андрей Пальчевский, действующий президент не смог исправить роковые ошибки своего предшественника и не оправдал ожиданий многих украинцев.

"Наратив для меня ничем не отличается от порошенковского. Когда выбирали Зеленского, думали, что будет возврат к конституционным нормам, в том числе, которые будут описывать язык и так далее. Не решился президент сделать это, а должен был сделать, ведь все, что происходило в течение последней каденции Порошенко, было ошибкой. Он боится убрать самого Порошенко с улицы", - подчеркнул он.

Напомним, Андрей Пальчевский оценил совет Зеленского, данный Лукашенко: «Все говорят хорошо о других царствах и чушь про свое»

Как сообщала Politeka, Пальчевский поставил на место патриотов-самозванцев: "Торговали с агрессором и прекрасно "почуваються" сейчас"