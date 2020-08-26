Рада хоче кардинально вирішити питання з боргами по комуналці в Україні

Про це пише Сьогодні.

Ще на початку літа в Раді зареєстрували законопроект, що передбачає посилення покарань для боржників.

За словами експерта Бориса Кушнірука, реструктуризація боргів не виправить ситуацію з платіжками по комуналці, оскільки владі потрібно ще модернізувати застарілі мережі.

"Перш за все потрібно міняти модель оплати за житлово-комунальні послуги, переходити до абонентської плати. При такій моделі платежі розбиваються на 12 місяців рівними частинами, а за підсумками року робиться перерахунок. Це знизить навантаження на домогосподарства в зимовий період, і значній частині населення субсидії зовсім не знадобляться", – попередив аналітик.

Як стверджує Кушнірук, впровадження системи абонплати допоможе знизити розцінки на комунальні послуги для простих споживачів.

"...Я вважаю неправильним, наприклад, забирати у людей майно, житло, якщо при цьому не вибудувана модель, яка робить систему ЖКГ максимально ефективною. Якщо в результаті корупції, внаслідок неефективної моделі ціноутворення (а не через ціни на газ) ціни на послуги ЖКГ завищені, як можна відбирати у людей майно за те, що вони не платять за завищеними тарифами? А от якщо навести в цьому питанні порядок, тоді будуть підстави вимагати розрахуватися за боргами", - резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми попереджали, що тепер українцям після запуску ринку газу краще за котируванням блакитного палива на європейських біржах. Після 1 серпня тепер ціни будуть ринковими, тобто розраховуватися в залежності від котирувань на європейських хабах. Тому для побутових споживачів щомісяця буде новий тариф.

З 1 серпня тариф на газ для простих українців зріс до 3,24 грн/кубометр з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Крім цього, виріс на 6% тариф на електроенергію для непобутових споживачів.

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