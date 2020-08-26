Рада хочет кардинально решить вопрос с долгами по коммуналке в Украине

Об этом пишет Сегодня.

Еще в начале лета в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний для должников и реструктуризацию задолженности.

По словам эксперта Бориса Кушнирука, реструктуризация долгов не исправит ситуацию с платежками по коммуналке, поскольку властям нужно еще модернизировать устаревшие сети.

“Прежде всего нужно менять модель оплаты за жилищно-коммунальные услуги, переходить к абонентской плате. При такой модели платежи разбиваются на 12 месяцев равными частями, а по итогам года делается перерасчет. Это снизит нагрузку на домохозяйства в зимний период, и значительной части населения субсидии вовсе не понадобятся”, – предупредил аналитик.

Как утверждает Кушнирук, внедрение системы абонплаты поможет снизить расценки на коммунальные услуги для простых потребителей.

"...Я считаю неправильным, например, забирать у людей имущество, жилье, если при этом не выстроена модель, которая делает систему ЖКХ максимально эффективной. Если в результате коррупции, вследствие неэффективной модели ценообразования (а не из-за цен на газ) цены на услуги ЖКХ завышены, как можно отбирать у людей имущество за то, что они не платят по завышенным тарифам? А вот если навести в этом вопросе порядок, тогда будут основания требовать рассчитаться по долгам”, – резюмировал эксперт в общении с журналистами.

Ранее мы предупреждали, что теперь украинцам после запуска рынка газа лучше за котировкам голубого топлива на европейских биржах. После 1 августа теперь цены будут рыночными, то есть рассчитываться в зависимости от котировок на европейских хабах. Поэтому для бытовых потребителей каждый месяц будет новый тариф.

С 1 августа тариф на газ для простых украинцев вырос до 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

Помимо этого, вырос на 6% тариф на электроэнергию для небытовых потребителей.

Напомним, тарифы на коммуналку взлетят, кого из украинцев заставят переплачивать

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали