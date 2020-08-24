44-річна російська балерина Анастасія Волочкова не перестає епатувати публіку зухвалими витівками

Як передає Politeka.net, на цей раз зірка постала в занадто відвертому бікіні - курортне фото опубліковане в її Instagram-блозі.

Так, Анастасія, яка зараз відпочиває в Туреччині, постала в дерев'яному будиночку з плетеним дахом. Знаменитість стояла поруч з великим диваном, спробувавши зігнутися в спокусливій позі. На ній був рожевий бікіні з чорними лямками. Волочкова небезпечно вхопилася за зав'язочки на плавках, ризикуючи в будь-який момент позбутися останніх. Правда, невеликий клаптик тканини і так практично нічого не прикривав.

Анастасія приховала обличчя за сонцезахисними окулярами, проте задоволену посмішку все ж помітити можна.

"Я дуже люблю яскраві фарби життя і створюю їх завжди! У чудовому місці я відпочиваю.😊 🌺 Тут чудовий сервіс, чудові люди, красива природа, чисте море і пляж, багато розваг для дітей, прекрасні доброзичливі й виховані гості, з багатьма з яких ми подружилися.😊 👍 Але, головне, це почуття гармонії і любові, яким зараз наповнене моє серце.🙏 🌺 ❤ ️ Я всім хочу побажати добра і позитиву! І, звичайно, любові.🙏❤️ Я тут так само щедро ділюся своєю творчістю, не шкодуючи сил і часу і на відпочинку. Я люблю дарувати радість.😊", - підписала фото зірка.

На жаль, відреагувати відгуками на пост у шанувальників балерини не вийшло, так як вона закрила можливість коментувати.

Раніше ми повідомляли, Волочкова похвалилася величезним букетом квітів, який їй нібито подарував таємничий "коханий", за якого, до речі, вона зібралася заміж вже у вересні цього року.

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