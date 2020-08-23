Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила кадрами з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Неймовірні емоції!!!🙏 🌺 ❤ ️ Отримувати квіти в море!!! 🙏 Це так чудово бути коханою", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Волочкова позує в одному купальнику, прикривши пікантне місце за допомогою букета квітів. Однак користувачі Мережі не змогли відреагувати на витівку балерини.

Як відомо, вона закрила можливість коментувати свої фотографії, оскільки її надмірного критикували й звинувачували у хвастощі.

Як повідомлялося раніше, 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова вразила нескромним виглядом поруч з чоловіком.

Так, Волочкова постала в мініатюрних джинсових шортиках і червоній сорочці, зав'язаній на животі. Балерина позувала поруч з турком, поклавши руку йому на плече. По всьому, Анастасія міцно вчепилася в чоловіка, нахвалюючи його увагу і кулінарний талант.

При цьому на столі перед Волочкової стоять страви з купою зелені. Варто відзначити, в той час, як турок постав на фото в захисній масці, Анастасія вирішила показати своє обличчя без неї.

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